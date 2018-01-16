أفادت منظمة "Project Veritas" أن موظفي موقع "تويتر" يتقاضون نقودا مقابل متابعة الرسائل الشخصية لمستخدمي الموقع.

ونقلت المنظمة عن خبيرة الأمن في الأنترنت كلاي هاينس تصريحا مفاده أنه توجد هناك رموز خاصة لدخول الرسائل الشخصية لجميع المستخدمين. وقالت إن عدة مئات من موظفي الموقع يحصلون على نقود مقابل قراءتها، مضيفة أن إزالة الرسائل لا تساعد في منع ذلك، لأنه يتم حفظها في الخادمات. وأشارت إلى أن هدف هذه المتابعة هو إنشاء ملف للمستخدمين أصحاب الإعلانات المستقبلين.

وكانت منظمة "Project Veritas" قد أفادت أن موظفي "تويتر" يتّبعون أسلوبا خاصا لرقابة المستخدمين غير المرغوب فيهم وهو ما يسمى بـ "الحظر السري" الذي يحول ملفا يضم محتوى غير مرغوب فيه بالنسبة للشركة إلى ملف لا يراه أحد إلا صاحبه.