أعلن وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان ،أمس الإثنين ، خلال زيارة عمل قادته لولاية قسنطينة ،أنه سيتم استلام مراكز الدفع الـ 54 بالطريق السيار شرق- غرب في نهاية السنة الجارية 2018 .

وأكد زعلان لدى إشرافه على دخول حيز الاستغلال نفق الكنتور بالطريق السيار شرق-غرب الرابط بين قسنطينة و سكيكدة على مسافة 2.5 كلم سيتم استلام محطات الدفع في نهاية 2018

و أفاد الوزير أن أشغال إنجاز هذه المراكز المقسمة إلى ثلاثة أجزاء أي شرق غرب ووسط بلغت معدل يقدر بـ 65% ،حيث ستسمح المراكز المخصصة للدفع تحقيق مردودية أفضل للطريق السيار شرق-غرب

كما أوضح زعلان بأن أشغال إعادة تهيئة نفق جبل الوحش بأعالي قسنطينة جزء من الطريق السيار شرق-غرب الذي تعرض لانهيار جزئي في يناير 2014 و التي تسير بوتيرة جيدة و متسارعة.

و يمس الطريق السيار شرق غرب دخول جميع مقاطعه حيز الخدمة ماعدا الجزء الرابط بين منطقة الذرعان بالطارف و الحدود الجزائرية التونسية، الذي من المنتظر فتحه في غضون 15 شهرا و الذي يعد مفخرة للجزائر.

و كشف الوزير خلال لقاء صحفي في ختام زيارة العمل عن مشروع جديد لإنجاز مدخل سيربط بين مدينتي قسنطينة وعلي منجلي لتحسين ظروف تنقل المواطنين، و زيادة على هذا تطرق الوزير لمشروع توسعة تراموي بنفس الولاية والذي سيتم استلام شطره الأول في السنة الجارية و سيتم استلامه كاملا في أفريل من سنة 2019.