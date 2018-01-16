توج المدافع الدولي الجزائري ولاعب نادي نابولي الإيطالي فوزي غولام بجائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب جزائري لسنة 2017 التي تمنحها جريدتي "الهداف" و"لوبيتور" وذلك خلال الحفل الذي نظم سهرة الإثنين بأوبرا الجزائر "بوعلام بسايح".

وسلم مدافع المنتخب الإيطالي ونادي أ سي ميلان الأسبق، باولو مالديني، جائزة الكرة الذهبية 2017 إلى فوزي غلام في الحفل الذي حضره وزير الشبيبة والرياضة الهادي ولد علي ووزير الثقافة عزالدين ميهوبي، ووزير الاتصال،جمال كعوان، ووزير الموارد المائية، حسين نسيب، إلى جانب والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ والعديد من الشخصيات الرياضية.

وقال فوزي غلام بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب للعام 2017 " فخور بالتتويج ومتشرف بتسلم الجائزة من مالديني وأشكر كل الذين صوتوا لصالحي وجميع زملائي في المنتخب الوطني ونادي نابولي" مضيفا في سياق آخر عودته إلى التدريبات بشكل عادي بعدما تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة أجرى على إثرها عملية جراحية.

وقال مالديني خلال ندوة صحفية نشطها بفندق "الشيراطون" بالجزائر أن "غولام يلعب في منصب صعب وينشط في بطولة تعد الأصعب و الأقوى في العالم. لكن ذلك لم يمنعه من التألق واللعب مع نابولي، معتبرا أنه كان ظهيرا أيسرا سابقا و يمكنه الحكم على لاعب يشغل نفس المنصب الذي كان ينشط فيه.

ويرى مالديني، الذي لعب طوال مشواره في صفوف نادي ميلان (1985-2009)، أنه على الرغم من تواجد لاعبين جزائريين آخرين مميزين ينشطون في مختلف البطولات الأوروبية، على غرار ياسين براهيمي ورياض محرز" إلا أن غولام كان له أحسن مردود خلال سنة 2017".

وأضاف قائلا: "غولام كان رائعا مثل محرز في 2016، صحيح أنني لست مناصرا لليستر سيتي لكن وجدت نفسي أتابع دوما مباريات هذا الفريق بسبب تواجد الدولي الجزائري في صفوفه وذلك بالنظر إلى العروض الجميلة والممتعة التي يقدمها خلال اللقاءات" مشيرا أن "غولام يستحق الكرة الذهبية لسنة 2017 مثلما استحقها محرز في 2016".