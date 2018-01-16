سّلم الإرهابي المسمى "أ. سيد بن علي" نفسه، صباح اليوم الثلاثاء ، للسلطات العسكرية بتمنراست، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة،وكان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

و في نفس السياق، وبفضل الاستغلال الفعّال للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبويرة.



و أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وعين قزام، مهربين اثنين وضبطت شاحنة ومركبة رباعية الدفع و800 لتر من الوقود و304 أقراص مهلوسة.



ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة، مهربا بحوزته 8400 وحدة من مختلف المشروبات، في حين تم توقيف31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتيبازة.