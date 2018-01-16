توفي 31 شخصا وأصيب 966 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 878 حادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين 7 إلى 14 يناير الجاري عبر العديد من طرقات الوطن، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البويرة بوفاة ثلاثة أشخاص وجرح 29 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 24 حادث مرور.

و قامت وحدات الحماية المدنية بـ 950 تدخل سمح بإخماد 595 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة. أما فيما يخص العمليات المختلفة، فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 4844 تدخل في نفس الفترة لتغطية 4350 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.

وخلال ذات الفترة، سجلت وحدات الحماية المدنية 20311 تدخل على إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف مواطنين، شملت مختلف مجالات الأنشطة، من بينها 1656 تدخل خاص بحوادث المرور و12861 بعمليات الإجلاء الصحي، حيث تم إسعاف وإجلاء 1298 جريح وتحويل 11282 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحـماية المدنية.