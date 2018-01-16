أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين اليوم الثلاثاء، عن اتفاقها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تجسيد القرارات المتفق عليها بين الطرفين خلال كل اللقاءات الدورية التي تم تنظيمها مؤخرا.

وقالت النقابة في بيان لها أن "لقاء العمل الدوري الذي جمع ممثلي مكتبها الوطني برئاسة الأمين العام، مسعود عمارنة، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، وإطارات الوزارة يوم الخميس الماضي بمقر الوزارة، أسفر عن الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة تجسيد القرارات المتفق عليها في الاجتماعات الدورية، وتتشكل من عضوين من إطارات الوزارة وعضوين من المكتب الوطني للنقابة".

وأوضح ذات المصدر أن "وزير القطاع رد، خلال الاجتماع، على أهم انشغالات نقابة الأساتذة الجامعيين، وفي مقدمتها التأخر الذي يشهده صدور المرسوم المنظم للإجراءات الجديدة للتأهيل الجامعي".

و أكد الوزير أن "مشروع المرسوم لا يزال قيد المراجعة، غير أن عمليات التأهيل جارية وتتم وفق التنظيم الساري المفعول في انتظار نشره".

وبخصوص "التجاوزات التي تقع في بعض اللجان العلمية أو المجالس العلمية"، أفادت النقابة أن حجار "نبه بأنه في حالة وجود نزاعات أو تجاوزات داخل هذه الهيئات، فإن من صلاحيات عميد الكلية أو رئيس الجامعة أن يبت في النزاع، وذلك طبقا للقوانين المعمول بها".

وأعلن عن "تعميم العمل بنظام داخلي موحد ينظم عمل جميع هذه الهيئات على المستوى الوطني سيتم الإعلان عنه قريبا".

وفي ذات السياق، طالب المكتب الوطني للنقابة من الوزير "السعي لدى وزارة السكن لاستفادة الأساتذة الباحثين من الصيغة الجديدة للسكنات "السكن الترقوي المدعم" وكذا التنازل عن السكنات الوظيفية".