طالب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى ، اليوم الثلاثاء ، خلال يوم دراسي حول دور المساجد احتضنته دار الإمام بالعاصمة ، أن الأئمة يجب عليهم اقتراح خطبة موحدة عبر جميع مساجد الوطن من خلال تحديد أسباب الظواهر وعلاجها ومن أجل أن تكون العامل الأول لحماية المجتمع الجزائري الذي وصل إلى متاهات مظلمة.

كما أكد محمد عيسى أن وزارته تهيأ لإطلاق "خزان تفكير" لأول مرة في الجزائر "يشرف عليها محسنين" بهدف تثمين جهود مواجهة المخاطر المحدقة بالجزائريين عبر الشبكة العنكبوتية.

وقال أن التطبيقات الإلكترونية تزرع في نفوس الجزائريين "الإحباط" وتدفع بهم إما إلى الهجرة أو الانتحار أو التورط مع الجماعات المتطرفة وتبني أفكار تشجع الطائفية والجهوية.