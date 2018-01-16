وقع مجمع سوناطراك، أمس الإثنين، على عقد تجهيز مع مصفاة نفط إيطالية يقوم بموجبه المجمع بتحويل جزء من الخام الجزائري بنفسه في إيطاليا إلى وقود حسبما أعلنه، اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور.

واعتبر ولد قدور، في تصريحات صحفية خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى تيقنتورين (إليزي)، أنه لا يمكن للجزائر الاستمرار في استيراد ما قيمته 2 مليار دولار سنويا من الوقود.

وفي رده على سؤال حول محتوى هذا العقد، أوضح أن سوناطراك ستستأجر تجهيزات المصفاة الإيطالية داخل نفس المكان وذلك للقيام بعمليات تكرير النفط في إيطاليا وهو ما يسمح للمجمع بالحصول على وقود بسعر أقل.

وتم التوقيع على العقد تبعا للمناقصة الدولية التي أطلقتها الشركة النفطية الجزائرية.

هذا وكشف عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ، في ذات الصدد، أن الجزائر صدرت 55 مليار متر مكعب من الغاز في 2017 بما يقترب كثيرا من مستوى العام السابق.بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

من جانب آخر، أكد ولد قدور أن سوناطراك يعتزم إطلاق ما لا يقل عن مشروعين في مجال البتروكيمياء.

يذكر أن الجزائر تقوم بتكرير حوالي 11.5 مليون طن من الوقود سنويا في الوقت الذي يقدر فيه الاستهلاك الذي سجل قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة 15 مليون طن سنويا.

ودفعت هذه الوضعية بسوناطراك إلى إطلاق برنامج واسع لتطوير مجال التكرير للاستجابة للحاجيات الوطنية من المشتقات النفطية لاسيما وقود الديزل.

ويتضمن هذا البرنامج إعادة تأهيل المصافي الموجودة حاليا قصد رفع الطاقة الإنتاجية من 22 إلى 27 مليون طن سنويا وكذا إنجاز مصافي جديدة وهو ما من شأنه الاستجابة للطلب المحلي بشكل كافي وتصدير فائض الإنتاج.

وفيما يتعلق بمصفاة الجزائر العاصمة، فإن طاقتها الإنتاجية ستنتقل بعد الانتهاء من أشغال إعادة التأهيل من 737 ألف طن سنويا إلى 1.18 مليون طن سنويا.

وينتظر أن يتم استلام مشروع مصفاة الجزائر العاصمة في ديسمبر 2018 بينما سيشرع في إنجاز مصفاة حاسي مسعود الجديدة خلال عام 2018 ، على أن يتم إطلاق المناقصة الخاصة بمصفاة تيارت في الأشهر القليلة المقبلة.