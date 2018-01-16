سجلت مصالح المديرية الولائية للحماية المدنية لوهران خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حادثي انهيار جزئي لبنايتين قديمتين بمدينة وهران.

وقد شهد القطاع الحضري "البدر" حادث انهيار جزئي لسقف بناية أسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر 79 سنة وامرأة عمرها 49 سنة حيث تم نقلهما من قبل مصالح الحماية المدنية نحو مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران.

كما أدى انهيار شرفة لمسكن واقع بالطابق الخامس لبناية قديمة بقلب مدينة

وهران شارع العربي بن مهيدي إلى تحطم سيارة كانت مركونة في الأسفل دون أن يخلف الحادث أي خسائر بشرية.

ومن جهة أخرى، سجلت مصالح الحماية المدنية ،حادثي مرور خلفا وفاة شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد شهد الطريق الولائي ببلدية بوسفر بوهران،هلاك فتاة تبلغ من العمر 28 سنة إثر انزلاق سيارتها التي انقلبت لعدة مرات،و استنادا لشهود عيان تم الاتصال بفريق الحماية المدنية لنقل جثة الضحية التي لفظت أنفاسها الأخيرة بعين المكان إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الترك "تامي مجبر" بينما نقلت مرافقتها إلى مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية لذات المؤسسة الاستشفائية بعد تعرضها لجروح خطيرة

يشار إلى أن نفس الطريق قد عرف قبل ثلاثة أيام هلاك فتاة تبلغ من العمر 35 سنة بعد انزلاق سيارتها هي الأخرى.

كما أصيب طفلان بجروح خطيرة، ببلدية بئر الجير بنفس الولاية بعد أن دهستهما دراجة نارية كان يمتطيها شخص تم توقيفه لاحقا من قبل المصالح المختصة.،وقد تم نقل الطفلين الجريحين البالغين 6 و8 سنوات إلى مصالح الاستعجالات بمستشفى طب الأطفال بكناستيل.