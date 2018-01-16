أصدرت ولاية فيرجينيا الأميركية قراراً بتعيين أول وزير مسلم من أصول باكستانية في سابقة من نوعها، ليتولى حقيبة التعليم في الولاية.

ويظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشره موقع "العربية"، قيام الوزير المسلم، عاطف قرني، بأداء القسم الدستورية واضعاً يده على المصحف الشريف أمام حاكم فرجينيا المنتخب، رالف نورثام، الاثنين، ليشرف على السياسة التعليمية ودعم مدارس الولاية، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي.

وذكرت صحيفة "ريتشموند تايمز" الأميركية، أن الأميركي المسلم أول مسلم يتسلم منصبا وزاريا فيها.

ووفقاً للصحيفة، فقد عمل الوزير الديمقراطي قرني مدرساً للرياضيات في مدرسة بيفيل المتوسطة بالولاية، قبل أن يخدم في مشاة البحرية الأميركية برتبة رقيب.

يذكر أن قرني من مواليد 1978، هاجر من مدينة كراتشي الباكستانية، مع عائلته في سن العاشرة، ونشأ في باركفيل، ميريلاند، قبل أن ينتقل إلى ماناساس، فرجينيا في عام 2005.