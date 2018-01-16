أكد المدافع الدولي الجزائري, مختار بلخيثر, أن قراره بالعودة من جديد للنادي الإفريقي التونسي نابع بالأساس من رغبته في طي صفحة المشاكل التي عانى منها في وقت سابق, على الرغم من تلقيه للعديد من العروض من الجزائر أو حتى من أوروبا في الأيام الماضية.

وأوضح بلخيثر في تصريح ليومية "الشروق" التونسية "حرصي على العودة للنادي الإفريقي لا علاقة له بفشل انضمامي الى شباب قسنطينة, لقد تلقيت عدة عروض في الجزائر أو حتى من الخارج, لكن الأجواء التي عشتها في الإفريقي سابقا والتقدير الذي أحظى به من قبل الأنصار كلها عوامل كان لها دور في قراري النهائي".

وفي نفس السياق, كشفت مصادر إعلامية تونسية أن اللاعب الجزائري حل قبل يومين بالعاصمة التونسية مرفوقا بوكيل أعماله, حيث سيكون المعني على موعد اليوم الثلاثاء مع جلسة عمل مع إدارة الفريق الأحمر والأبيض التي تشترط سحب اللاعب لشكواه لدى لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي (فيفا), قبل اندماجه مع التعداد إثر فشل صفقة انضمامه لنادي شباب قسنطينة, متصدر الرابطة الأولى المحترفة, في وقت سابق.