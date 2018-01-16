أكد والي ولاية المدية محمد بوشمة أن البلديات التي تشهد حالة انسداد بسبب خلافات بين المنتخبين قد يضطر إلى تعيين مندوبين إداريين مثلما حدث سابقا في العهدة الفارطة ببلدية بن شيكاو، مع الإشارة أن هناك ثماني بلديات بولاية المدية تشهد حالة انسداد بين منتخبيها من بينهم بوسكن، بئر بن عابد، الميهوب، شلالة العذاورة، جواب، وقد جاء تصريح الوالي ردا على سؤال لأحد الإعلامين على هامش الزيارة الميدانية التي قادته اليوم إلى بلدية العمارية شرق المدية أين عاين العديد من المشاريع وإشرافه على عملية إنطلاق خدمة الغاز الطبيعي لنحو 420 عائلة وتفقد أشغال مشروع المسبح البلدي الذي قاربت أشغاله على الانتهاء.