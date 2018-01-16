أكدت الرابطة الجزائرية لحقوق أن حرس السواحل وهران تدخل فجر اليوم لإنقاذ 13 حراقة من الغرق، فيما توفى شخصين من بينهم فتاة، كانوا على متن قارب أصيب بعطب في عرض البحر على بعد 20 مايل من اليابسة، في هجرة غير شرعية إلى الضفة الأخرى من حوض المتوسط في اتجاه الأراضي الاسبانية، انطلقوا بشمال كاب فالكون (عين الترك) وهران.

ووتراوح أعمار الحراقة 13 بين 21 و 30 سنة من بينهم فتيات تمت إعادتهم من عرض البحر إلى الميناء لتلقي الإسعافات الأولية من طرف أعوان الحماية المدنية قبل الشروع في الإجراءات الإدارية وتسليمهم إلى الجهات الأمنية التي ستحولهم بدورها إلى العدالة عن تهمة محاولة مغادرة ارض الوطن بطريقة غير شرعية.

وتحويل أشخاص متوفين "شاب من وهران و فتاة من الشلف" الى مصلحة حفظ جثث.

و للإشارة فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ذكرت في شهر ديسمبر 2017 بان عدد الجزائريين الذين وصلوا إلى الضفاف الأوروبية خلال السنة الجارية قد بلغ 17 ألف حراق عبر قوارب الموت.