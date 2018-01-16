تمكنت مصالح أمن سكيكدة من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 51 سنة إختص نشاطهم في التزوير واستعمال المزور في الوثائق المطلوبة لملفات طلب التأشيرة القنصلية، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصالح أمن الولاية.

وقد تمكنت مصالح الأمن من الإطاحة بهذه العصابة بعد تلقيها معلومات بخصوص قيام أحد الأشخاص بنسخ وثائق إدارية لإدراجها بملفات طلب التأشيرة مقابل مبالغ مالية معتبرة، وفقا لذات المصدر.

وقد ألقت مصالح الأمن القبض على المشتبه به الرئيسي وعند إخضاعه لعملية التلمس القانونية عثر بحوزته على جهاز إعلام آلي به نسخ لجوازات سفر وحجوزات إقامة بالخارج وكذا وثائق إدارية مستنسخة لشهادات عمل وسجلات تجارية بها معلومات غير مطابقة وأخرى مترجمة بها أختام لشركات عمومية وخاصة مزورة.

كما تمكنت مصالح الأمن من اكتشاف أن المشتبه به في القضية اتخذ من منزله العائلي ورشة لتزوير محررات ووثائق إدارية قبل اكتشاف تورط شخصين آخرين في القضية ليتم توقيفهما .

وقد تم اليوم الثلاثاء تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة ليتم إيداعهم الحبس عن جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا و جنحة حيازة جهاز مخصص للكشف عن أدوات معاينة المخالفات المرورية "الرادار" و جنحة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والمشاركة في تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا و جنحة استعمال شهادة مزورة.