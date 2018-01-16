نظم اليوم الثلاثاء طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة اعتصاما أمام ملحقة وزارة التربية بالعناصر بالجزائر العاصمة مطالبين وزارة التربية الوطنية بالالتزام بتوظيفهم المباشر بعد نهاية التكوين.

وأوضح ممثل طلبة المدرسة العليا بالقبة عبد الرحمان بوشان في تصريح لوأج أن الطلبة يطالبون "بالتوظيف المباشر على مستوى الولايات التي يقطنون بها وفقا لما ينص عليه البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي والذي يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف على مستوى مقرات سكناتهم".

ووصف المتحدث تصريح وزيرة التربية الوطنية أمس بالمجلس الشعبي الوطني" بالإيجابي" مطالبا الوزارة تقديم "التزامات مكتوبة" تقضي بأحقية الطلبة في التوظيف المباشر خلال السنوات المقبلة، دون الخضوع للأرضية الرقمية للتوظيف التي إستحدتثها الوزارة منذ سنتين.

وأضاف أن ممثلي الطلبة كان لهم عقب الاحتجاج لقاء مع مدير الموارد البشرية، الذي طمأنهم بـ"تدارك الخطأ" في توظيف طلبة المدرس العليا عن طريق الأرضية الرقمية، نظرا لوجود قانون --حسب ممثل الطلبة-- ينص على أولوية طلبة المدارس العليا التوظيف في قطاع التربية.

وكشف أن طلبة المدرسة العليا للقبة سينظمون جمعية عامة مساء اليومي لاستشارة الطلبة عن فحوى اللقاء والتطمينات التي قدمتها وزيرة التربية الوطنية، مشيرا الى أن "الفصل في مسألة مواصلة الإضراب من عدمه سيكون غدا الأربعاء على اكبر تقدير".

وكانت بن غبريت قد أكدت أمس الاثنين أن "الأولوية في التوظيف تعود لطلبة المدارس العليا, سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الوطني"، مشيرة إلى أن منصب الشغل لهذه الفئة "مضمون" في قطاع التربية إلا أن عددهم غير كاف لتغطية العجز الموجود في هذا القطاع.

ودعت بن غبريت الطلبة لعدم الانسياق وراء ما تروجه بعض الأطراف حول عدم توظيفهم مستقبلا, معربة عن "أسفها" لطول مدة الإضراب.