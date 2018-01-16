يطالب عمال في المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية بعين سمارة (قسنطينة) الذين هم في إضراب منذ امس الاثنين بتحسين اجورهم والرفع من قيمة المنح.

وقد أقدم اليوم الثلاثاء هؤلاء العمال المحتجين بغلق البوابة الرئيسية وتجمعوا أمام مقر المؤسسة الواقع بمنطقة "سوناكوم" على الطريق المؤدي إلى بلدية عين سمارة رافضين الالتحاق لليوم الثاني على التوالي بأماكن عملهم داخل الوحدات المختلفة للمؤسسة.

وأفاد موسى مذكور الأمين العام للفرع النقابي لعمال المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية بأن "خلال اليوم الأول من الإضراب تم تسليم لائحة مطالب العمال التي تشمل على وجه الخصوص تحسين الأجور و الرفع من قيمة المنح من طرف ممثلي الفرع النقابي المحلي للمؤسسة و تم التوقيع عليها من الطرفين (الإدارة و النقابة) و تم الاتفاق على إجراء لقاء يوم غد الأربعاء".

وفي تصريح لوأج أوضح المدير العام للمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية سليمان بولبد بأن نسبة المشاركة في هذه الحركة الاحتجاجية "لم تتجاوز ال30 بالمائة خلال اليوم الأول فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 50 بالمائة خلال اليوم الثاني بسبب غلق البوابة الرئيسية للمؤسسة".

وكشف عن عقد لقاء تشاوري مع الشريك الاجتماعي يوم غد الأربعاء لتباحث سبل تسوية هذا النزاع الاجتماعي.

وبعد أن ذكر بأن المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية المتخصصة في تطوير وتصنيع و توزيع المعدات الميكانيكية توظف 1800 عامل موزعين على عديد الوحدات 1200 منهم بالمنطقة الصناعية لعين السمارة أضاف نفس المسؤول بأن هذه الحركة الاحتجاجية يشنها عمال من المنطقة الصناعية.