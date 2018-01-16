أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الثلاثاء بالجزائر انها سجلت مجموع 64 حالة اصابة بالحصبة (البوحمرون) منها 8 حالة مؤكدة وذلك على مستوى عين أمناس بولاية اليزي .

واضاف بيان للوزارة بانه " تم اتخاذ كل التدابير الضرورية للسيطرة على هذه الوضعية طبقا للإجراءات المعمول بها وفق البرنامج الوطني للمراقبة حالة بحالة للبوحمرون وذلك عن طريق التكفل الطبي لجميع الحالات المشبوهة ووضع الحالات المعقدة داخل المحيط الاستشفائي واجراء تحقيق وبائي لهذه الحالات".

كما تم اتخاذ عينات مصلية وعلى مراحل لكل حالة مشبوهة وارسالها للمخبر المرجعي لمعهد باستور الجزائري والاخطار اليومي عن الحالات الجديدة مع الوضع العام التراكمي (بطاقة للتحقيق الوبائي لكل حالة) وتنظيم حملة للتلقيح موجهة لمحيط الحالات المؤكدة بغض النظر عن حالة التلقيح لديهم.

يذكر نفس المصدر ان 354 حالة غير مؤكدة للحصبة من بينها 112 حالة مؤكدة فيروسيا تم تسجيلها على المستوى الوطني خلال سنة 2017 منها 48 حالة بورقلة و44 بتيارت و39 حالة بالجلفة.

كما تذكر وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات ان افضل حماية ضد الحصبة هو التلقيح وعلى اولياء الاطفال البالغين سن 06 سنوات الى 14 سنة التقرب من الهياكل الصحية الجوارية لتلقيح اكفالهم.