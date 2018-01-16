أكدت عدة مصادر إعلامية أن الوزير الأول أحمد اويحيى لن يحضر الندوة والصالون الذي سينظمه منتدى رؤساء المؤسسات يوم غد الأربعاء بقصر المعارض حول إنجاح الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي آفاق 2030.

وكان من المنتظر أن يشارك الوزير الأول في هذا الحدث الذي ينظمه "الأفسيو" برئاسة رجل الأعمال علي حداد ويلقي خطاب الافتتاح، إلا أن أويحيى أبلغ المنظمين بعدم قدرته على الحضور، حيث سيقتصر تمثيل الحكومة على بعض الوزراء حسب ما نقل موقع "كل شيء عن الجزائر".

وتأتي "مقاطعة" أويحيى لحداد بعد أن نزلت تعليمة من رئاسة الجمهورية، مساء الخميس الماضي، إلى الوزير الأول، ألغت كل قرارات مجلس مساهمات الدولة التي كانت تستهدف التمهيد لفتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية أمام الخواص.