بعد النجاحات التي حققها في طبعاتها السابقة، تطلق شركة "لافارج-هولسيم-ألجيري" جائزتها الكبرى للطالب في الهندسة المعمارية (الطبعة الثالثة) تحت الرعاية السامية لوزير السكن، العمران والمدينة وحيد تمار.

وقلت الشركة أن هذه المبادرة تندرج في إطار التواصل مع الشبكة الأكاديمية وتهدف إلى تشجيع نقل المعرفة، وتحفيز الأجيال الصاعدة على ممارسة مهنة الهندسة المعمارية وكذا إلى مكافئة المهارات.

وجاءت هذه الطبعة تحت عنوان " إعادة صياغة السكن الوسيط".

وتم اختيار هدا الموضوع لتحفيز الطلبة في الهندسة المعمارية على اقتراح لأساليب جديدة للبناء.

كما يكمن التحدي بالنسبة للمرشحين في تصور وإعادة خلق السكن الوسيط و هذا بإدماج تطورات أنماط حياتنا المعاصر والتعايش مع بعض، مع الأخذ بعين الاعتبار احترام المحيط وديمومة المشاريع.

الطلبة المعنيين بهذه المسابقة هم طلبة المدرسة المتعددة التقنيات والعمران للجزائر العاصمة، قسم الهندسة المعمارية لكلية الجزائر وقسم الهندسة المعمارية والعمران لتيزي وزو.