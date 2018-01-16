اتهم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الثلاثاء حكام السعودية بارتكاب "خيانة" بحق المسلمين بتعاونهم مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال خامنئي متحدثا لممثلين برلمانيين من دول إسلامية تجمعوا في طهران إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "خطأ كبير" و "محكوم عليه بالفشل".

وأضاف خامنئي وفقا لموقعه الرسمي على الانترنت "حكومات المنطقة التي تتعاون مع الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ضد المسلمين ترتكب خيانة بكل تأكيد وهو ما تفعله السعودية".