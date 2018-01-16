قال مسؤول أميركي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستجمد 65 مليون دولار من مساعدات تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضح المسؤول أن واشنطن علقت هذا المبلغ "للنظر فيه مستقبلا"، بينما ستقدم 60 مليون دولار فقط للوكالة.

وأضاف أن هذه الوكالة التي تدعم معظم سكان قطاع غزة بحاجة لإعادة تقييم جذري "للطريقة التي تعمل وتُمول بها ".

يذكر أن الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للوكالة التابعة للأمم المتحدة وتقدم نحو 30 في المئة من إجمالي ميزانيتها.

وتركز الوكالة على توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

وتوترت العلاقات بين واشنطن والسلطة الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل واتخاذ قرار بنقل السفارة الأميركية إليها بدلا من تل أبيب، في خطوة لقيت رفضا واسعا على مستوى العالم.