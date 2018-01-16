خرجة غريبة وغير مألوفة لأحد الموظفين المسؤولين بشركة توزيع الكهرباء والغاز بميلة. هل سبق أن رأيتم رقم هاتف مسؤول يوزع على المواطنين؟ الموظف الشاب يشغل منصب رئيس وكالة تجارية تتولى إعداد الفواتير وإصلاح الأعطاب. الخرجة تتمثل في أنه علق صورته الشخصية وأسفلها رقم هاتفه الشخصي ورقم هاتف مكتبه، لتقديم كل التسهيلات للزبائن والاستماع لكل من يطلبه، ومن دون أن يمل أو يكل، وقد تم التأكد من أن المسؤول يرد ومن دون أي حرج. تصرف راق ونادر أراد من خلاله الشاب كسر كل أشكال البيروقراطية والتهرب من المسؤولية، غير أن البعض انزعج من تصرف هذا الموظف، قد يكون دافع الغيرة وراء ذلك.