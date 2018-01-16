تسلل والي عنابة مؤخرا إلى حي هلالة عيسى ببلدية الشط في الطارف، عند تماس حدود الولايتين قبالة مطار عنابة “رابح بيطاط”، أين أقام صلاة الجمعة. وسأل بعين المكان: لمن يتبع إداريا هذا الحي “المنسي” من الولايتين، فيما تجاهلت سلطات ولاية الطارف هذا الحي مكان مزرعة قديمة ولم تطأه أية زيارة لولاة الطارف المتعاقبين منذ نشأة الولاية سنة 1984. وعلقت الألسن: هل يريد والي عنابة ضم هذا الحي إلى إقليم ولايته في مشروع جديد للتعديل الإقليمي، بعد إنجاز مطار عنابة الجديد بجزء من إقليم بلدية الشط بالطارف على تماس حدود الولايتين ؟