اثارت عدة صحف اسبانية مجددا الثلاثاء مستقبل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، مشيرة الى احتمال رحيله عن النادي الملكي اعتبارا من الصيف المقبل.



وكان المهاجم البرتغالي (33 عاما) الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 2021، موضع شائعات الصيف الماضي مع انه قرر البقاء مع نادي العاصمة الاسبانية.



لكنه رونالدو هذا الموسم ليس الا ظلا للنجم الحاصل على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، والصحافة الاسبانية تعتبر ان اداءه السيء مرتبط بالنتائج المتواضعة لرجال المدرب الفرنسي الذين يحتلون المركز الرابع في ترتيب الدوري بفارق 19 نقطة عن الغريم الازلي برشلونة المتصدر.



ويرجح ان يكون ما كشفه موقع "فوتبول ليكس" عن ان منافسه في برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي يتقاضى 100 مليون سنويا اكثر منه وعن ان ريال مدريد حاول ضمه قبل عدة مواسم، قد اثار سخط البرتغالي.