أثارت عدة صحف إسبانية مجددا الثلاثاء مستقبل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، مشيرة إلى احتمال رحيله عن النادي الملكي اعتبارا من الصيف المقبل.



وكان المهاجم البرتغالي (33 عاما) الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 2021، موضع شائعات الصيف الماضي مع أنه قرر البقاء مع نادي العاصمة الإسبانية.



لكن رونالدو هذا الموسم ليس الا ظلا للنجم الحاصل على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، والصحافة الإسبانية تعتبر أن آداءه السيء مرتبط بالنتائج المتواضعة لرجال المدرب الفرنسي الذين يحتلون المركز الرابع في ترتيب الدوري بفارق 19 نقطة عن الغريم الأزلي برشلونة المتصدر.



ويرجح أن يكون ما كشفه موقع "فوتبول ليكس" عن أن منافسه في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي يتقاضى 100 مليون سنويا أكثر منه وعن أن ريال مدريد حاول ضمه قبل عدة مواسم، قد أثار سخط البرتغالي.