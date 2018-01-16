نشر على الأنترنت فيديو يظهر إطلاق مسلحين أكراد صاروخا موجها على مروحية عسكرية تركية.



وأفادت قناة Directorate4 المتابعة في "تلغرام" للتطورات في سوريا وغيرها من النقاط الساخنة بأن التسجيل نشره "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.



ويظهر التسجيل مروحية من طراز "سيكورسكي إس-70" أجبرت على الإقلاع فورا تفاديا لإصابتها بصاروخ "فاغوت"، ومن المرجح أن الطائرة لم تصب.



جاء ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر عند الحدود التركية السورية، حيث أعلنت أنقرة عن استعدادها لإطلاق عملية عسكرية بالتعاون مع "الجيش السوري الحر" لتطهير عفرين ومنبج السوريتين من الفصائل الكردية المسيطرة عليهما.