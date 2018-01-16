أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، أن القطار الثاني المركب من عربات المعاد تأهيلها بسواعد جزائرية، سيتم دخوله حيز الخدمة، وذلك في 22 جانفي 2018 على خط آغا – وهران – آغا. رحلة الانطلاق ستكون على متن القطار (OA) على الساعة الثامنة صباحا من وهران إلى آغا مرورا بمحطات وادي تليلات – غليزان – الشلف – عين الدفلى والبليدة. ورحلة العودة ستكون على متن القطار 1005 على الساعة الثالثة بعد الزوال من آغا إلى وهران مرورا بمحطات البليدة – عين الدفلى – الشلف وغليزان.



وتقول الشركة إن هذه العربات الجديدة سترفع من مستوى الراحة والرفاهية على متن القطارات، وستدخل حيز الخدمة على جميع الخطوط الكبرى بطريقة تدريجية.



وتضيف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن هذا الطموح لتحقيق هذه النقلة النوعية في تحسين الخدمة، لا يرافقه في الوقت الراهن، أي زيادة في سعر تذكرة السفر.