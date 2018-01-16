أشادت الرياض ببيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الاتفاق النووي مع إيران، ودعوته حلفاء واشنطن إلى اتخاذ خطوات أقوى "لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة".



ورحبت أيضا باعتباره "طهران الرائد الأول في العالم في رعاية الإرهاب، حيث مولت وسلحت ودربت أكثر من 100 ألف مسلح لنشر الدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتدعم "نظام بشار الأسد"، بحسب مجلس الوزراء السعودي.



كما أشاد المجلس بإعلان القضاء الأمريكي تشكيل فريق خاص للتحقيق في حصول حزب الله اللبناني على المال "عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب"، وتكليفه بالكشف عن الأفراد والشبكات التي تدعم هذا الحزب وملاحقتهم.