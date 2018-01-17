

أكد عبد الله العودة نجل الداعية السعودي سلمان العودة في تغريدة على موقع تويتر، أن والده نقل إلى المستشفى بعدما قضى أربعة أشهر معتقلا بسجن انفرادي في ذهبان بمحافظة جدة.



كما أكد حساب باسم معتقلي الرأي في السعودية على تويتر أن العودة نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. وكان الشيخ سلمان العودة قد اعتقل في سبتمبر مع عشرين شخصية أخرى معظمهم من الدعاة.



وسبق أن قال مغردون سعوديون إن الشيخ العودة اعتقل بسبب تغريدة دعا الله فيها أن "يؤلف القلوب"، بعد نبأ الاتصال الهاتفي بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وكانت هيئات وجماعات إسلامية استنكرت اعتقال العودة وعدد من العلماء ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم. كما طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السلطات السعودية "بتغليب صوت الحكمة" وعدم الزج بالعلماء في قضايا الخلاف السياسي.



