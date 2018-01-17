أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، بالشريط الحدودي ببرج باجي مختار ستة أشخاص وضبطت بحوزتهم قطع سلاح و كمية من الذخيرة، وفقا لما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة و إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 16 جانفي 2018، ستة أشخاص، وضبطت بحوزتهم مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزنا و كمية من الذخيرة بالإضافة إلى مولدين كهربائيين و خمس مطارق ضاغطة".

من جانب آخر تمكنت وحدة تابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بوهران بالناحية العسكرية الثانية، إثر عملية بحث وإنقاذ بحري على بعد ثلاثة أميال بحرية شمال-غرب رأس فالكون بوهران من إنقاذ 15 مهاجرا حاولوا العبور إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.

و انتشل عناصر الوحدة جثة شخص كان معهم على نفس القارب، فيما أجلت امرأة كانت في حالة صحية حرجة بواسطة مروحية للبحث والإنقاذ تابعة للقوات البحرية إلى مستشفى وهران، غير أنها لفظت أنفاسها بذات المؤسسة الاستشفائية بعد تدهور حالتها، حسب ماورد في البيان.