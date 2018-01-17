أعلن مصنع "سوفاك" بغليزان لتركيب السيارات عن فتح الطلبيات، يوم غد الخميس، لفائدة الزبائن الراغبين في اقتناء سيارة "إبيزا الجديدة"، ذات العلامة الإسبانية سيات.

وكشف البيان عن أن أسعار "سيات إبيزا الجديدة" ستنطلق من 219 مليون سنتيم فيما يخص محركات بنزين 1.6 ، 110 حصان، كما حدد سعرها بالنسبة لمحرك الديازال " آف.آر" بـ 279 مليون سنتيم.

ومن المنتظر أن تتشكل طوابير طويلة أمام وكالة " سوفاك" منذ الساعات الأولى من صباح غذ، مثلما كان الحال قبل أشهر حينما فتحت نفس الشركة الطلبيات على سيارة غولف 7 .