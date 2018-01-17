قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، هذا الأربعاء، إنه متيقن من أن السفارة الأمريكية ستنقل إلى القدس خلال عام، بخلاف ما قدره مسؤولون في البيت الأبيض.

و صرح نتانياهو لصحفيين إسرائيليين يرافقونه خلال زيارة يجريها إلى الهند، الأربعاء، أن "تقديره راسخ بأن السفارة الأمريكية سوف تنقل في وقت أسرع مما نعتقد ، وخلال عام".

وكان مسؤولون أمريكيون أن السفارة الأمريكية ستُفتح في القدس في غضون 3 سنوات قبل انتهاء ولاية ترامب.

يُذكر أن ترامب قد أعلن في السادس من ديسمبر الماضي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، مما أثار موجة عارمة من الاستنكار والتنديد في العالم الإسلامي .