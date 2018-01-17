نشرت مديرية الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات بولاية غرداية اليوم الأربعاء حصيلة 2017 لتراجع حالات الإصابة بداء الحمى المالطية "الريسيلوز" لدى الإنسان و الحالات المتعلقة بالليشمانيا الجلدية.

و في هذا الصدد تم تسجيل في سنة 2017 مجموع 213 حالة لداء "البريسيليوز" لدى الإنسان مقابل 1.547 حالة في 2016، و يعد هذا المرض حيواني الأصل يتنقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق استهلاك الحليب الطازج و المشتقات المصنوعة منه.

و أوضح مدير القطاع عامر بن عيسى لوكالة الأنباء الجزائرية أن الانخفاض في حالات الإصابة بهذا الداء راجع إلى تعزيز وسائل وآليات المراقبة و تشخيص الأمراض الحيوانية من طرف المصالح البيطرية و دعم التعاون بين الأطباء و البياطرة و تلقيح الثروة الحيوانية التي تعد الناقل المحتمل له.

أما داء الليشمانيا الجلدية فقد سجلت 323 حالة في سنة 2017 مقابل 385 حالة في 2016، ما يعني مقاومة ولاية غرداية لهذا الداء يعتبر مرضا طفيليا تنقله حشرة الرمل لجسم الإنسان.

و قامت مصالح الولاية بوضع جهاز لمكافحة ناقلي الأمراض الذي يهدف إلى القضاء على بؤر الحشرات والعوامل المحتملة لنشر ناقلات الأمراض الوبائية.