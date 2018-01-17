قرر اللاعب الأسطوري لنادي برشلونة السابق والدولي البرازيلي رونالدينيو اعتزاله لكرة القدم بشكل رسمي .

وصرح شقيق رونالدينيو لشبكة غول العالمية: "قرر مغادرة عالم كرة القدم، الأمر انتهى، دعونا نفعل شيئًا لطيفًا من أجل وداعه".

وأضاف:" موعد اعتزاله رسميًا؟ بعد كأس العالم هذا الصيف، ربما في أوت سنقوم ببعض العروض في البرازيل وأوروبا وآسيا، كما أننا نرتب شيئًا ما مع المنتخب البرازيلي ".

والجدير بالذكر أن رونالدينيو لعب مع عدة أندية أوروبية خلال مسيرته مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة و أي سي ميلان.