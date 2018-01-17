تمكنت فرقة البحث والتحري للأمن الولائي ببلدية حجاج (مستغانم) من توقيف شخص متورط في قضايا صناعة أسلحة من الصنف الخامس دون ترخيص وحيازة ذخيرة حربية دون مبرر شرعي ، حسبما علم اليوم الأربعاء من خلية الإعلام والاتصال للأمن الولائي.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بناء على معلومات مفادها حيازة شخص (31 سنة) يقطن ببلدية حجاج على خراطيش حية لذخيرة حربية ليتم توقيفه والعثور بحوزته على خرطوشتين لبندقية صيد وقضيب حديدي. وأسفر تفتيش منزله عن ضبط سلاح ناري تقليدي الصنع وذخيرة حربية ورخصة سياقة مزورة.

وبينت التحقيقات أن المعني قام شخصيا بصناعة السلاح الناري وجهاز لكشف المعادن دون أن يقوم باستخدامهما، كما ذكر أنه لم يستعمل رخصة السياقة المزورة التي عثر عليها بشاطئ حجاج واستبدل الصورة المتواجدة بها بصورته.

وعن تهم صناعة سلاح ناري من الصنف الخامس دون ترخيص وحيازة ذخيرة دون مبرر شرعي وحيازة أسلحة بيضاء وتزوير وثيقة إدارية تم إنجاز ملفين قضائيين منفصلين ضد المتهم وقدم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي علي الذي أحاله إلى قاضي التحقيق وأمر بإيداعه الحبس المؤقت.