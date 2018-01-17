خلفت اشتباكات بمنطقة الجلال ببلدية سيدي بوزيد في الأغواط بين عرشي أولاد زيري والعبادلية مساء الثلاثاء حول أرض فلاحية جريحا أصيب بطلقات نارية من بندقية صيد تم تحويله للمؤسسة الاستشفائية بأفلو للتكفل بعلاجه .

تجدد الصراع على الأراضي العرشية ببلدية سيدي بوزيد في الأغواط بين عرشي العبادلية وأولاد زيري على منطقة الجلال حيث سجل مساء الثلاثاء احتكاكا بين عدد من المواطنين من العرشين أستعمل فيه السلاح والعصي والحجارة خلفت جريحا يبلغ من العمر حوالي 40 سنة بطلقات نارية من بندقية صيد يتلقى حاليا العلاج بالمؤسسة الاستشفائية بآفلو .

وتفيد مصادر "الخبر" أن الوضع يشهد حالة من التأزم بين الطرفين رغم تدخل الكثير من الأطراف لتهدئة الوضع ومطالبة المسؤولين بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات استعجالية لإخماد نار الفتنة بين العرشين .

وقد عرفت المنطقة مناوشات واحتكاكات عنيفة خلال السنة الفارطة بين الطرفين وتم وضع اتفاق بينهما من طرف السلطات المحلية لكن يبدو أنه غير فعال ولم يعالج المشكلة من جذورها .

وتعتبر منطقة الجلال أكبر بؤرة توتر على الأراضي العرشية بالولاية ، كما تعرف العديد من المناطق الأخرى نزاعات على الأراضي والمراعي رغم التعليمات التي تم إرسالها لمختلف المصالح لمنع حرث الأراضي الرعوية والمتنازع عنها ،غير أن حساسية العملية وغض الطرف من طرف بعض المسؤولين والكيل بمكيالين في حل النزاعات على الأراضي قد تزيد من حدة الصراعات ة ما لم تتخذ السلطات إجراءات صارمة للتكفل بهذا الملف وتسييره بحكمة ومتابعته بصرامة