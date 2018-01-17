أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من الشلف والجلفة، وذلك بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء.



وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 جانفي 2018 بكل من الشلف والجلفة أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية".



وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام" مركبة رباعية الدفع محملة بـ 1.5 طن من مادة السكر الموجه للتهريب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 6 آلاف و 500 قرص مهلوس بوهران، وحجزوا 321 وحدة من مختلف المشروبات بورقلة".



من جانب آخر، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود "ستة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة والوادي".