أفادت مصالح الحماية المدنية ببرج بوعريريج اليوم الأربعاء، أن حادث مرور أودي بحياة شخصين فيما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة .

و وقع حادث المرور بقرية لعراف غرب الولاية، إثر انحراف شاحنة على متنها أربعة أشخاص واصطدامها بمنزل.

و ذكرت مصالح الحماية أن الضحيتين المتوفيين أحدهما يبلغ من العمر 60 سنة لفظ أنفاسه بعين المكان، أما الضحية الثانية والبالغة 23 سنة توفي في عيادة البلدية بعد نقله من قبل مصالح الحماية المدنية ، وقد تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المنصورة

و تم نقل سائق الشاحنة و المرافق له في العقد الثاني يعانيان من إصابات متعددة إلى عيادة بن داود ومنها إلى مستشفى لخضر بوزيدي بعاصمة الولاية فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.