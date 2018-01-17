مددت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، اعتقال الناشطة الفلسطينية، عهد التميمي، حتى انتهاء محاكمتها. وقدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية في الأول من جانفي، لائحة اتهام ضد التميمي.

وتضمنت اللائحة 12 تهمة، منها الاعتداء على جنود وإعاقة عمل آخرين والمشاركة في أعمال عنف وتحريض آخرين للمشاركة فيها.

واشتهرت التميمي - البالغة 16 عاماً - بمواجهتها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح بالضفة الغربية، قبل أن تعتقلها قوات الاحتلال باقتحام بيتها وتفتيشه ومصادرة الأجهزة الإلكترونية منه.

وجاء اعتقال عهد بعد أن حاولت طرد الجنود من ساحة بيتها أثناء مواجهات في قريتها، وثقتها الناشطة بمقطع فيديو.

وأظهر الفيديو كيف ظلت عهد تطرد عنصرين من جنود الاحتلال وصفعتهما على وجهيهما، لعدم اكتراثهما بطلبها بالذهاب بعيداً عن منزلها، ودفعتهما للخروج من ساحة المنزل.