كشفت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة عن وجود ورشتين سريتين لصناعة قوارب الهجرة غير الشرعية داخل غابات ببلدية شطايبي ، و تم في العملية حجز ستة قوارب كانت مهيأة لنقل "الحراقة" إلى جزيرة سردينيا .

أكدت المجموعة الإقليمية للدرك، في بيان لها أن العملية جاءت بناء على معلومات مفادها وجود مكان مخصص لصناعة القوارب الخشبية داخل غابة سيدي عكاشة ببلدية شطايبي.

و أضافت أنه بعد تنشيط المنطقة تم العثور على قاربين مصنوعين حديثا مموهين بإحكام بأغصان الأشجار و ألواح ذات قياسات و أحجام مختلفة و مسامير و عجلات مطاطية، كذلك طلاء و مجموعة من العتاد المستخدم في صناعة القوارب الخشبية .

و ذكر المصدر الأمني أنه في السياق ذاته تمكن عناصر الدرك بالتنسيق مع عناصر القطاع العسكري من تمشيط غابة الصقيع ببلدية شطايبي، حيث عثر على أربعة قوارب مجموعة معدة لنقل "الحراقة"، هذه الورشات كانت تستعملها عصابات تهريب البشر في تحضير و تجهيز القوارب الخشبية و إخفائها في انتظار حضور أفواج المهاجرين ، و من ثم استعمالها للقيام بالهجرة غير الشرعية عن طريق البحر باتجاه جزيرة سردينيا.

زهيرة . ع