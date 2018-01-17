اتفقت الكوريتان الشمالية والجنوبية على أن يرفع وفديهما علما موحدا في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018، المقرر عقدها في مدينة بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، الأربعاء 17 جانفي، أن "الكوريتين اتفقتا على الاشتراك في حفل افتتاح الأولمبياد تحت علم موحد".

وكانت بيونغ يانغ وسيئول قد اتفقتا على مشاركة رياضيي كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية المرتقب انعقادها في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

يأتي هذا الاتفاق بعد مباحثات ثنائية بين الكوريتين على مستوى عال تهدف إلى إيجاد سبل لتحسين العلاقات بين الجنوب والشمال.