نشر مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، الأربعاء، مجموعة تغريدات متعلقة بالتطاول على الشيخة موزة والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال القحطاني في تغريدته الجديدة: "قلتها وأكررها منذ بداية الأزمة، الأعراض خط أحمر". وتابع قائلا: "نحن شعب لا يفجر بالخصومة، هذه تربيتنا، وهذه عاداتنا، وهذه توجيهات ولاة أمورنا حفظهم الله".

وأضاف: "ما علمنا عن الشيخة موزة، إلا أنها كريمة ابنة كرام، ومن تطاول عليها بالسوء، فهذا من سوء تربيته، وإن كان سعوديا فهو سيكون تحت طائلة النظام".