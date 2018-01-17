أكدت وزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين أن التسجيلات لدورة فيفري 2018 التي كانت قد انطلقت في 7 جانفي ستدوم إلى غاية 17 من الشهر المقبل وهذا على مستوى مراكز التكوين والمعاهد المتخصصة المنتشرة عبر كافة التراب الوطني أو الموقع الإلكتروني للوزارة www.mfp.qov.dz حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات الهيئة.

وأوضح ذات المصدر أن الوزارة حددت مواعيد التسجيلات خلال الفترة الممتدة من 7 جانفي إلى غاية 17 فيفري 2018 حيث ستتبعها أياما للانتقاء والتوجيه بين 18 و20 من نفس الشهر.

وأضاف بيان الوزارة أن القطاع سيعرض خلال هذه الدورة أزيد من 370 تخصص في عدة ميادين من بينها الاتصالات السلكية واللاسلكية والفندقة والسياحة والمياه والبيئة وتقنيات الاتصال الحديث والرقمنة ومختلف الصناعات والبناء والأشغال العمومية حيث سيتوج التكوين في هذه التخصصات بشهادة دولة بالإضافة إلى 80 تخصص في التكوين التأهيلي سيتوج هو الآخر بشهادة التأهيل المهني.

وتوجه عروض هذا التكوين -حسب ذات المصدر-إلى كافة الشباب ومختلف الفئات الاجتماعية والمهنية الراغبة في الحصول على تكوين يضمن لها الاندماج مستقبلا في الحياة المهنية وخلق مشاريع خاصة بها.