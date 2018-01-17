وقعت كل من الجزائر والأردن على 7 اتفاقيات تعاون تخص مجالات التجارة والأشغال العمومية والنقل والصناعة والمناجم والتجارة والشباب الرياضة والثقافة مع إمضاء محضر الندوة للدورة الثامنة للجنة المختلطة الجزائرية الأردنية التي التأمت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة.

وتتمثل هذه الاتفاقيات في كل من بروتوكول التعاون في مجال الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار " أندي" والهيئة الأردنية للاستثمار, إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في مجال تهيئة وانجاز المناطق الصناعية بين الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بالجزائر وشركة المدن الصناعية الأردنية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال المنشآت القاعدية ( الطرق والجسور)، وأخرى في مجال حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات بين البلدين.

كما شملت الاتفاقيات أيضا بروتوكول للتعاون الفني حول ترقية التجارة الخارجية بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وهيئة الاستثمار الأردنية، وكذا البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2018 إلي 2020، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب يمتد من 2018 إلى 2020.