دعا محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اليوم الأربعاء بالجزائر البنوك إلى " التجند وبشكل حازم " بهدف استقطاب السيولة النقدية المتراكمة خارج القنوات البنكية الرسمية وتوجيهها نحو أهداف تمويل الاقتصاد و تنويعه, حسبما علم لدى مسؤولين في البنك المركزي.

وأشار لوكال خلال اجتماع عقده مع مسيري البنوك في إطار مشاورات دورية وإعلامية لمنظومة البنكية والمصرفية في البلاد ان النظام المصرفي مطالب بالقيام من خلال أدواته ووسائله المختلفة استقطاب أي ادخار ودمجه في القنوات البنكية الرسمية وذلك بهدف تقليص السيولة النقدية المتداولة ولا سيما غير الرسمية وإرساء الثقة مع الزبون المدخر في إطار علاقة مصرفية مهنية وآمنة.

وأوضح ذات المسؤول أن تجنيد الموارد المالية الداخلية تعتبر ضرورة حتمية، خصوصا في السياق الحالي الذي يتسم بأهداف التنمية والتنويع التي يدعمها الاقتصاد من خلال الاستثمار المنتج.

وأبرز محافظ البنك المركزي في كلمته خلال هذا الاجتماع التي تمحورت حول تطوير الاندماج المالي, الشروط التي من خلالها يجب ان تطور المنظومة البنكية والمصرفية مختلف أدواتها وإمكانياتها بغرض حصر الادخار الوطني من خلال تظافر الجهود المصرفية.

وذكر أن الإدماج المالي، من خلال دعم أوسع ممكن للقطاع المصرفي، من خلال دعم من طرف سياسات جمع الموارد لدى الفاعلين الاقتصاديين والأسري كان دائما المبدأ الموجه الذي يدعم عصرنة، وتطوير النظام البنكي، ونمو الاقتصاد الوطني.