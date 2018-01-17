تبدو مشاركة الجناح الأيسر الجزائري, هشام داود الذي أصيب على مستوى العضلات المقربة, خلال فوز المنتخب الجزائري أمام الكاميرون (31-23) اليوم الأربعاء, غير مؤكدة في مباراة يوم غد الخميس, أمام الغابون لحساب اليوم الثاني لكأس إفريقيا للأمم-2018 في كرة اليد (المجموعة الأولى) حسب ما علم لدى الطاقم الفني.

وصرح المدرب الوطني سفيان حيواني:" لقد أحس داود بوخزة على مستوى العضلات المقربة, لذا فضلنا إخراجه من الميدان. لا أدري إن سيكون جاهزا للمباراة أمام الغابون. اتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة, كون حالته تقلقني. ينبغي انتظار رأي الطاقم الطبي".

وكات لاعب إيستر الفرنسي من أحسن اللاعبين خلال اللقاء أمام الكاميرون رفقة مسعود بركوس(رجل المباراة) و عبد الرحيم برياح, قبل أن يخرج من أرضية الميدان بعد شعوره بالآلام.

وخرج اللاعب السابق لنادي الأبيار (26 سنة) من الميدان, ويده على فخذه, وكله أمل ألا تحول هذه الإصابة دون مواصلة المنافسة, والبداية بلقاء يوم الغد, أمام منتخب البلد المنظم, الغابون, ابتداء من الساعة 19:00 بقصر الرياضة بليبروفيل".