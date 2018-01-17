أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم الأربعاء أن قرارات الرئيس لا تناقش، مضيفا أنه يدرك ما يفعل.

وفي رده حول التعليمة التي وجهها مؤخرا رئيس الجمهورية للحكومة حول إلزامية إخضاع أي اتفاق حول فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية أو التنازل عن أسهمها لموافقته المسبقة، قال ولد عباس "لطالما قلنا وكررنا بأن قرارات الرئيس لا تناقش، فهو عندما يقرر نكتفي نحن بالتطبيق"، وهو ما اعتبره أمرا "بديهيا و طبيعيا"، من منطلق أن رئيس الجمهورية هو في نفس الوقت رئيس حزب جبهة التحرير الوطني.

كما نفى ولد عباس أن تكون هذه التعليمة بمثابة تصحيح لمسار، ليضيف "الرئيس يدرك ما يفعل فاتركوه يعمل".