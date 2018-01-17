رفض رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، ربط غياب الوزير الأول أحمد أويحيى عن الندوة الوطنية للتحول الطاقوي، المنظمة من قبل المنتدى بخلفيات تتعلق بخلافات معينة بين الطرفين.

وقال حداد في تصريح للصحافة الوطنية، على هامش الندوة، أنّ غياب الوزير الأول يرجع إلى طبيعة الأجندة الملتزم بها، مستبعدا أي أسباب أخرى تخرج عن هذا الإطار، وقال "الوزير الأول مرتبط بالتزامات وأشغال أخرى"، وأشار في سياق التعليل إلى حضور العديد من الوزراء في الحكومة على غرار وزير الطاقة مصطفى قيتوني، وزير المالية عبد الرحمان راوية وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم.

وقد حضي نشاط منتدى رؤساء المؤسسات الجارية فعالياته حاليا بقصر المعارض الصنوبر البحري برسالة من قبل رئيس الجمهورية، قرأها نيابة عنه وزير الطاقة مصطفى قيتوني، لتفتتح بها أشغال التظاهرة، وتداولت قراءات داخل فعاليات الندوة تشير إلى أنها رسالة مشفرة مفادها بأنّ عدم حضور الوزير الأول عن هذا الموعد لا يعني غضب الحكومة على الأفسيو ولا عن توجهاته، في ظل التخبط وصدور القرارات والقرارات المضادة وتنظيم الثلاثيات وشبيهاتها الموازية، لاسيما وأنّ رسالة الرئيس بهذه المناسبة تعد الأولى من نوعها على الرغم من أن المنتدى نظّم في فترات سابقة تظاهرات أكبر لم تحض بهذه الأهمية.