أكد المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي اعتبر غير مؤهل للترشح في انتخابات 18 مارس الرئاسية، "استحالة الاعتراف" بانتخابات تهدف "بالواقع إلى إعادة تنصيب" فلاديمير بوتين الذي يريد على حد قوله أن يكون "إمبراطورا مدى الحياة".

وصرح نافالني إن "هذه الانتخابات ليست انتخابات، وسيصبح دوري من الآن فصاعدا التوعية على أن هذه العملية التي يسمونها انتخابات تهدف بالواقع إلى إعادة تنصيب بوتين"،أاثناء الحديث في مكتبه المتاخم لستوديو صغير يسجل فيه فيديوات لمدونته.

وأضاف "سنثبت استحالة الاعتراف بهذه الانتخابات وبهذه السلطة وسنقنع الناس بذلك".

وكانت اللجنة الانتخابية قد رفضت في آخر ديسمبرالماضي طلب ترشح نافالني بداعي إدانته بالاختلاس في قضية تهدف في رأيه إلى إبعاده من السياسة.

ودعا المعارض أنصاره إلى مقاطعة الاستحقاق والتظاهر في جميع أنحاء روسيا في 28 جانفي.

وأضاف أن "بوتين يريد أن يكون أمبراطورا مدى الحياة. ومحيطه المؤلف من شخصيات فاحشة الثراء من أبرز أغنياء العالم يريد الأمر نفسه".

وتابع نافالني "ليست لدينا حاليا انتخابات حقيقية ونطالب باسترجاعها. بعد ذلك سنصبح مستعدين للفوز بتلك الانتخابات" لافتا إلى أن السلطة "تفهم ذلك ولذلك مُنعت من الترشح".

والمعارض الذي بدأ حياته العامة بميول قومية بات اليوم يلقى دعم الليبراليين، ونظم في مارس وجوان تظاهرتين واسعتين في مختلف مدن البلاد تخللهما توقيف الآلاف.