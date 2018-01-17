عاد الدولي الجزائري فوزي غلام اليوم الأربعاء إلى التدريبات الجماعية مع نادي نابولي الإيطالي بعد ثلاثة أشهر من الغياب جراء الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

ومثلما كان متوقعا استأنف غلام صبيحة اليوم التدريبات رفقة المجموعة بعدما تلقى الضوء الأخضر من طبيب الفريق يوم الاثنين الماضي، حيث كان الدولي الجزائري قد تجاوز الاختبارات التي أقيمت في عيادة فيلا ستيوارت بالعاصمة الإيطالية روما، وخضع لفحص شامل من طرف الطبيب مارياني الذي أجرى له الجراحة.

ولن تكون عودة غلام للمنافسة قريبة، حيث يحتاج لبعض الوقت حتى يسترجع كامل لياقته البدنية.